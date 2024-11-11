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Alışveriş Merkezinde Telefon Hırsızlığı

Alışveriş Merkezinde Telefon Hırsızlığı
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Adana'da bir alışveriş merkezinde giyim mağazasında ve yürüyen merdivende cep telefonlarını çalan Umut T., güvenlik kameraları tarafından tespit edilip yakalandı. Hırsızlık suçundan kaydı olan Umut T., tutuklandı.

ADANA'da alışveriş merkezinde, biri giyim mağazasında, diğeri ise yürüyen merdivende 2 katının çantalarındaki cep telefonlarını çalan Umut T. (34), güvenlik kamerasından tespit edilip, yakalandı.

Olay, 27 Ekim'de saat 20.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi. Giyim mağazasında reyonlarda gezip alışveriş yapan Umut T., H.S. isimli kadının fermuarı açık çantasındaki cep telefonunu fark etti. H.S.'yi bir süre takip eden Umut T., bir anlık dalgınlığından faydalanıp cep telefonunu aldı. Umut T., satın aldığı kıyafetleri giydikten sonra alışveriş merkezinden ayrılmak için mağazadan çıktı. Şüpheli Umut T., yürüyen merdivenden inerken bu kez de önündeki B.G. adlı kadının açık olan çantasındaki cep telefonunu çalıp, alışveriş merkezinden çıkarak uzaklaştı. İki olay da güvenlik kamerasına yansıdı.

EVİNDE YAKALANIP, TUTUKLANDI

Telefonlarının çalındığını fark eden B.G. ile H.S.'nin ihbarı üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 'Hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen Umut T., adresine yapılan baskında yakaladı. Emniyetteki sorgusunda cep telefonlarını çalıp, tanımadığı bir kişiye sattığını öne süren Umut T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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