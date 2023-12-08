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Alışveriş Merkezinde Arkadaşlarını Darbeden Kız Öğrenciler Yakalandı

8 Aralık 2023 16:22 Son Güncelleme: 16:24 Abone Ol

Beylikdüzü'ndeki bir alışveriş merkezinin tuvaletinde arkadaşlarını darbettikleri anları cep telefonuna kaydederek sosyal medyada paylaşan 5 kız öğrenci polis tarafından yakalandı. Öğrenciler hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal ve darp' suçlarından işlem başlatıldı.