Alışveriş Merkezinde Arkadaşlarını Darbeden Kız Öğrenciler Yakalandı
Beylikdüzü'ndeki bir alışveriş merkezinin tuvaletinde arkadaşlarını darbettikleri anları cep telefonuna kaydederek sosyal medyada paylaşan 5 kız öğrenci polis tarafından yakalandı. Öğrenciler hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal ve darp' suçlarından işlem başlatıldı.
Beylikdüzü'ndeki bir alışveriş merkezinin tuvaletinde arkadaşlarını darbettikleri anları cep telefonuna kaydederek sosyal medyada paylaşan 5 kız öğrenci yakalandı.
Alınan bilgiye göre, alışveriş merkezinde gezen bir grup kız öğrenci, kendileriyle gelen arkadaşlarını tuvalette darbederek o anları cep telefonuyla kaydetti.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatan polis, olaya karıştıkları iddia edilen öğrencileri tespit etti.
Yaşı küçük 5 öğrenci polis ekiplerince yakalanarak, Çocuk Büro Amirliğine getirildi.
Öğrenciler hakkında, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "özel hayatın gizliliğini ihlal ve darp" suçlarından işlem başlatıldı.