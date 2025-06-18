Alisofu Köyü'nde Mezuniyet ve Başarı Töreni Düzenlendi

Alisofu Köyü'nde Mezuniyet ve Başarı Töreni Düzenlendi
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Kars'ın Sarıkamış ilçesi Alisofu köyünde, Öğrenciler için düzenlenen mezuniyet ve ödül töreninde Kaymakam Enis Aslantatar, eğitimde aile ve toplum desteğinin önemini vurguladı. Geleneksel Fevzi Çamlı Başarı Ödülleri ile öğrencilerin başarıları ödüllendirildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Alisofu köyünde öğrenim gören öğrenciler için mezuniyet ve ödül töreni düzenlendi.

Alisofu Köyü İlk ve Orta Okulu'nda düzenlenen törene, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, İlçe jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bülent Yıldırım, daire amirleri, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Enis Aslantatar, toplum olarak gelecek nesillerin iyi yetişmesi konusunda daha çok çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Bölgede eğitim seviyesinin daha üst seviyelere taşıması için herkes elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Aslantatar, "Çocuklarımızı önce ahlaklı ve iyi insan olarak yetiştirmeliyiz. Velilerimiz, öğretmenlerimiz ve bizler hep beraber çocuklarımızın geleceği için üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeliyiz. Bu köyün okumuş aydınlarından rahmetli Avukat Fevzi Çamlı Bey'in eğitime verdiği önemi her yıl bu programlarla yaşıyoruz. Fevzi Beyin sağlığında başlattığı bu organizasyonu kardeşleri bu köyün çocuklarını teşvik, motive ve ödüllerle devam ettiriyor. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok da bir eğitim-öğretim yılını kazasız, belasız bitirdiklerini belirterek, öğrencilere iyi tatiller diledi.

"Geleneksel Fevzi Çamlı Başarı Ödülleri"

Emekli öğretmen Mehmet Çamlı da Cumhuriyet'i, medeni muasır ülkelerin üzerine çıkarılması için iyi bireyler yetiştirilmesi konusunda ağabeyi Fevzi Çamlı'nın başlattığı bu organizasyonu her yıl daha da genişleterek devam ettireceklerini anlattı.

Öğrencilerin halk oyunları gösterisinden sonra tören, "Geleneksel Fevzi Çamlı Başarı Ödülleri" kapsamında sınıflarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi, ayrıca TUBİTAK projelerine katılan öğretmen ve öğrencilere belge sunumunun ardından mezun olan öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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