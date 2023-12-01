Alinur Başkanı unutmayan Melek: "Seni çok özledim Bursa'ya gelmek istiyorum"

HATAY - Kahramanmaraş depremi sonrasında evleri yıkılan ve çadırda yaşamak zorunda kalan minik Melek'e yardım eli uzatarak, ailesini konteyner kente yerleştiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a minik Melek'ten yeni mesaj geldi. Video gönderen Melek, Başkan Alinur Aktaş'ı özlediğini ve Bursa'ya gelmek istediğini söyledi.

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremi sonrasında bölgede yeniden hayata dönüş için çalışmalar devam ediyor. Bölgede aktif bir şekilde görev yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yolu bir gün Melek ile kesişince minik Melek ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş arasında özel bir bağ oluştu. Bölgeye gittiğinde her fırsatta Melek ve ailesini de ziyaret eden Başkan Aktaş'a bu sefer Melek'ten farklı bir çağrı geldi.

"Seni çok özledim"

Ailesinin vasıtasıyla Başkan Alinur Aktaş'a video gönderen Melek; Başkan Aktaş'ı çok özlediğini ve Bursa'ya gelerek onu görmek istediğini söyledi. Melek "Alinur dede seni çok özledim, seni görmek istiyorum. Bursa'ya gelsem Alinur dedeyi görebilir miyim? Alinur dede eskiden çadırda kalıyorduk soğukta yatıyorduk. Senin sağladığın konteynera geldik. Artık hiç üşümüyoruz, içi çok sıcak. Alinur dede seni çok seviyorum çok özledim" diyerek Başkan Aktaş'a seslenirken bu mesaj sonrasında Başkan Aktaş'ın yapacağı açıklamaya gözler çevrildi.