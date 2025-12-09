Haberler

Azerbaycanlı sanatçılar Alim Kasımov ve Fergana Kasımova Ankara'da konser verecek

Azerbaycan müziğinin önemli isimleri Alim Kasımov ve kızı Fergana Kasımova, 13 Aralık'ta CSO Ada Ankara'da müzikseverlerle buluşacak. Konserde Mugam geleneğinin çeşitli ezgileri dinleyiciyle buluşacak.

Azerbaycan müziğinin önemli temsilcilerinden Alim Kasımov ile kızı Fergana Kasımova, 13 Aralık'ta CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da müzikseverlerle buluşacak.

CSO Ada Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, Mugam geleneğinin dünyaca tanınan yorumcusu Alim Kasımov ile kızı ve öğrencisi Fergana Kasımova, 13 Aralık saat 20.00'de başkentte konser verecek.

Uluslararası tanınırlığını 1988'de katıldığı Uluslararası Geleneksel Müzik Festivali ve Sempozyumu'nda kazandığı ödülle pekiştiren Kasımov, geleneksel ve çağdaş ezgileri birleştiren sahne duruşuyla dikkati çekiyor.

Kasımov'a konserde, 1995 yılından bu yana birlikte sahne aldığı kızı ve öğrencisi Fergana Kasımova eşlik edecek. Mugam geleneğinin önde gelen kadın ses sanatçılarından biri olarak bilinen Kasımova, güçlü yorumu ve sahne performansıyla konserin programında yer alacak.

Sanatçılar, Azerbaycan'ın geleneksel müzik kültürünün temelini oluşturan Mugam'ı kendine özgü yorumuyla dinleyicilere aktaracak.

Biletler, "biletinial.com", "SanatCepte" uygulaması ve CSO Ada Ankara fuaye alanındaki gişe aracılığıyla temin edilebiliyor.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
