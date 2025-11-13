Aliko Dangote, Zimbabve'de 1 Milyar Dolarlık Yatırım Anlaşması İmzaladı

Afrika'nın en zengin iş insanlarından Nijeryalı Aliko Dangote'nin, Zimbabve'de 1 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladığı bildirildi.

Dangote Grubundan yapılan açıklamaya göre, Dangote ve Zimbabve hükümeti yetkilileri çimento, enerji ve gübre üretimi ile petrol sektörlerini kapsayan 1 milyar dolar değerinde bir anlaşmaya imza attı.

Dangote, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Zimbabve hükümetiyle çeşitli alanlarda yatırım yapmak üzere bir anlaşma imzaladık. Bunların arasında çimento, enerji üretimi ve petrol ürünleri bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Nijerya'da dünyanın en büyük tek hat rafinerisine sahip olduklarını hatırlatan Dangote, bu tesiste üretilen petrol ürünlerinin Namibya'nın Walvis Bay limanı üzerinden Zimbabve'ye ulaştırılmasının planlandığını kaydetti.

Zimbabve'deki yatırım kararının, Cumhurbaşkanı Emmerson Mnangagwa yönetiminde artan ekonomik istikrar ve şeffaflığa duyulan güvenle alındığını belirten Dangote, "Hükümet artık güçlü, daha şeffaf ve ekonomiyi dönüştürmek için ciddi adımlar atıyor. Bu da bize güven verdi." dedi.

1 milyar dolarlık yatırımın, Zimbabve'de sanayi üretimini artırması ve binlerce kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Dangote Grubu, halihazırda 10 Afrika ülkesinde çimento üretim tesisleri işletiyor ve grup Nijerya'da üç yıl önce faaliyete başlayan yıllık 3 milyon ton üretim kapasiteli bir gübre merkezini de işletiyor.