Aliko Dangote, Fildişi Sahili'nde 160 Milyon Dolarlık Çimento Fabrikası Açtı

Afrika'nın en zengin iş insanlarından Nijeryalı Aliko Dangote'nin, Fildişi Sahili'nde 160 milyon dolarlık çimento fabrikası açtığı bildirildi.

Dangote Grubundan yapılan açıklamada, başkent Abidjan'a yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Attingue bölgesinde 160 milyon dolar yatırım değeriyle yeni çimento fabrikasının hizmete açıldığı belirtildi.

Fabrikanın binin üzerinde kişiye doğrudan veya dolaylı istihdam sağlayacağı, ülkenin sanayileşme sürecine önemli katkı sağlayacağı kaydedildi.

Yaklaşık 50 hektar alana kurulan tesisin yıllık 3 milyon ton üretim kapasitesine sahip olduğu aktarılan açıklamada, "Bu tesis sadece bir sanayi yatırımı değil, Fildişi Sahili'nin geleceğine duyduğumuz güvenin bir sembolüdür. Amacımız, yerel olarak üretilen, dünya standartlarında çimentoyu rekabetçi fiyatlarla halka sunmaktır." ifadelerine yer verildi.

Dangote Grubu, halihazırda 10 Afrika ülkesinde çimento üretim tesisleri işletiyor ve Nijerya'da üç yıl önce faaliyete başlayan yıllık 3 milyon ton üretim kapasiteli bir gübre merkezine sahip bulunuyor.