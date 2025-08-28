Aliko Dangote, Etiyopya'da 2,5 Milyar Dolarlık Gübre Tesisi Kuracak

Afrika'nın en zengin iş insanlarından Nijeryalı Aliko Dangote, Etiyopya hükümeti ile 2,5 milyar dolarlık gübre tesisi kurulması için anlaşma imzaladı.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da imzalanan anlaşmaya göre, söz konusu tesisin yüzde 60'ı Dangote'ye, yüzde 40'ı ise devlet kuruluşu Etiyopya Yatırım Holdinglerine (EIH) ait olacak.

Tesis, ülkenin doğusundaki Somali bölgesinde inşa edilecek.

Yaklaşık 40 ayda tamamlanması planlanan proje, yıllık 3 milyon ton gübre üretim kapasitesine sahip olacak.

Tesis, ülkenin güneydoğusundaki Calub ve Hilala doğal gaz sahalarına boru hattıyla bağlanacak.

EIH'den yapılan açıklamada, 2,5 milyar dolarlık tesisin, Etiyopya'nın gübre ithalatına bağımlılığını azaltacağı, yerli üretimi güçlendireceği ve döviz üzerindeki baskıyı hafifleteceği belirtildi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, anlaşmayı "ülkenin gıda güvenliği hedefleri açısından tarihi bir adım" olarak nitelendirdi.

Ahmed, "Bu proje, çiftçilerimizin uzun süredir yaşadığı zorlukları aşmalarına yardımcı olacak, istihdam yaratacak ve gıda egemenliğimiz yolunda belirleyici bir adım olacaktır." ifadelerini kullandı.

Nijeryalı iş insanı Dangote ise "Etiyopya Yatırım Holdingleri ile yapılan bu ortaklık, Afrika'nın sanayileşmesi ve kıta genelinde gıda güvenliği sağlanması yönündeki ortak vizyonumuzda kritik bir dönüm noktasıdır." dedi.

Dangote Grubu, halihazırda 10 Afrika ülkesinde çimento üretim tesisleri işletiyor ve Nijerya'da üç yıl önce faaliyete başlayan yıllık 3 milyon ton kapasiteli bir gübre merkezine sahip.