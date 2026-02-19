Haberler

Alican Uludağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlarından gözaltına alındı

Gazeteci Alican Uludağ, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçları nedeniyle Ankara'da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uludağ hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Alican Uludağ, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, gazeteci Alican Uludağ'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı bazı paylaşımlar hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Ankara'da gözaltına alınan Uludağ'ın yarın savcılıkta mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği açıklamada belirtildi.

