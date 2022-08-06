Alibeyköy deresinde balık ölümleri tedirgin etti

İSTANBUL - Alibeyköy deresinde meydana gelen kirlilik ve balık ölümleri vatandaşları tedirgin ederken, bölge sakinleri yetkililerden çözüm bulunarak derenin temizlenmesini istedi.

Alibeyköy deresinde meydana gelen kirlilik ve balık ölümleri çevredeki vatandaşların tepkisine yol açtı. Eyüpsultan'dan Haliç'e akan derede bazı balıkların sebebi bilinmeyen bir şekilde öldükleri görülürken deredeki kirlilik, diğer yaşayan balıkları da tehdit ediyor.

Derede meydana gelen balık ölümlerinden tedirgin olduğunu söyleyen vatandaşlar ise yetkililerden derenin temizlenmesini ve bu duruma bir çözüm bulunmasını istedi.

"Pislikten birçok çevredeki insanlar rahatsız oldu"

Sabahları spor yapmak için derenin yanındaki parka geldiğini söyleyen Ümit Tunca, "Yıldıztabya Gaziosmanpaşa'da oturuyorum. Bu mevkide, Alibeyköy Osmanlı Parkı civarında sürekli işimiz oluyor. Sabahları da buraya spor yapmak için geliyoruz. Tek sıkıntımız gördüğünüz gibi bu derenin yazları özellikle çok kötü kokular yayması. Pislikten birçok çevredeki insanlar rahatsız oldu. Üstelik arabayla geçerken bile rahatsız oluyoruz kokulardan. Camları kapatıyorsun, arabayı komple izalasyon altına almak zorunda kalıyorsun. Çok, aşırı derecede kokuyor. Bir de insanlarımızın gördüğünüz gibi çöpleri atması. Bu deredeki yaşam hayatını tamamen öldürüyor gibi bir şey. Beklentimiz, belediyenin buraya daha çok önem göstermesi, bu dereye izalasyon yapılması, daha çok suyun mevcut olması ve yaşamların daha uzun sürmesi diye düşünüyorum. Balıkların pek fazla yaşamamasının sebebi suyun azlığından ve kirli olmasından dolayı. Bunun önlenmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Balıklara yazık günah niye ölsünler?"

25 senedir derenin civarında yaşadığını söyleyen Mehmet Demir ise "Önceden vardı böyle koku, Tayyip Erdoğan düzeltti ondan sonra daha buraya bakan yok. Şu anda buraya bakan hiçkimse yok. Balıkları görüyor musunuz, balıklara bakın. Hele salı ve çarşamba görseydiniz burası bembeyazdı balıklardan. Buradan beklentim ne olacak. Burası temizlensin ve koku olmasın. Millet, halk şu taraflarda daire almış, bir daire 2 trilyon. 2 trilyon verip bir de bu kokuyu mu çekecek? Devlet buraya baksın, devlet mi bakacak belediye mi bakacak ikisi de devlet sayılır fark etmez. Büyükşehirin bakması lazım, niye bakmıyor büyükşehir? Hani her şey çok güzel olacaktı? Ne oldu? Balıklara yazık günah niye ölsünler? Buraya bu kadar balık gelmiyordu, nereden gelmişler nasıl ölmüşler? 100 kilodan fazla balık vardı burada" ifadelerini kullandı.