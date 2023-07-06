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Alibeyköy'de su borusu patladı: Su metrelerce yüksekliğe fışkırdı

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Alibeyköy'de su borusu bilinmeyen bir nedenle patladı. Tazyikli su metrelerce yüksekliğe fışkırırken, ortalık göle döndü. Tonlarca suyun boşa aktığı cadde adeta göle dönerken, yol kenarındaki araçlar ıslandı.

Alibeyköy'de su borusu patladı: Su metrelerce yüksekliğe fışkırdı

Patlayan su borusu ortalığı göle çevirdi

İSTANBUL - Alibeyköy'de su borusu bilinmeyen bir nedenle patladı. Tazyikli su metrelerce yüksekliğe fışkırırken, ortalık göle döndü.

Alibeyköy Atatürk Caddesi'ndeki su borusu bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından tazyikli su metrelerce yüksekliğe fışkırırken, ortaya şelaleyi andıran görüntüler çıktı. Tonlarca suyun boşa aktığı cadde adeta göle dönerken, yol kenarındaki araçlar ıslandı. Sürücüler ise cep telefonlarına sarılarak o anları görüntüledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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