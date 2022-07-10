Alibeyköy barajına giren çocuk boğuldu

SULTANGAZİ'de Alibeyköy barajına yüzmeye giren yabancı uyruklu çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün 17.30 sıralarında Cebeci Mahallesi Güzelce Kemeri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu Abdullah Hamadag(9) arkadaşlarıyla birlikte Alibeyköy Barajı'na girdi. Bir süre sonra arkadaşları, Hamadag'ı suda hareketsiz durduğunu görerek gölden çıkarttı. Çevrede piknik yapanlar çocukların yardım çığlığı üzerine 112'yi arayarak ambulans istedi. Ailesiyle birlikte pikniğe gelen ve ilk yardım sertifikası olan Mahmut Torun yaklaşık 40 dakika kadar Hamadag'a ilk yardım müdahalesi yaptı. Olay yerine yürüyerek gelebilen ambulans ekipleri Torun'un ilk yardım müdahalesine devam ederek sedye ile ambulansa taşıdı. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abddulah Hamadag tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

"SUNİ TENEFFÜS VE KALP MASAJIYLA 30-40 DAKİKA CİVARI UĞRAŞTI"

"HEMEN MÜDAHALE ETTİM"

Demirören Haber Ajansı / Güncel