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Alibeyköy Barajı'ndan çıkarılan genç kadın hayatını kaybetti

1 Aralık 2023 19:17 Son Güncelleme: 19:18 Abone Ol

Alibeyköy Barajı'ndan çıkarılarak hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.