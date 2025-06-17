Alibeyköy Barajı'nda Kaybolan Kadının Cansız Bedeni Bulundu

Alibeyköy Barajı'nda Kaybolan Kadının Cansız Bedeni Bulundu
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Sultangazi'de Alibeyköy Barajı'nda kaybolan 24 yaşındaki Merve Karadağ'ın cansız bedeni, İBB su altı arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sultangazi'de Alibeyköy Barajı'nda kaybolan 24 yaşındaki kadının cansız bedeni, İBB su altı arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu. Olay yerinde kişiye ait olduğu düşünülen bir mektup bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Alibeyköy Barajı'nda meydana geldi. Köpeği ile gezintiye çıkan bir kişi, baraj gölünde bir kadının çırpındıktan sonra suda kaybolduğunu gördü. Kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, arama kurtarma ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Su altı arama ekipleri tarafından baraj gölünde yapılan yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından, kadının cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 24 yaşındaki Merve Karadağ olduğu belirlendi. Olay yerinde, Merve Karadağ'a ait olduğu değerlendirilen bir mektup bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından Karadağ'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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