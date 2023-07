Alibeyköy Barajı'nda Can Güvenliği İhlali

Mikail BIYIKLI-Mehmet CANBULAT-Altan ÇİMEN-Emre Can URAN/İSTANBUL- HER yıl can kayıplarının yaşandığı Alibeyköy Barajı'nda İstanbul Valiliği ile İSKİ'nin uyarılarına ve barajın çevresinde asılı olan 'Can güvenliği açısından göle girmek tehlikelidir' yazılı tabelaya aldırış etmeden serinlediler. Baraja gelen Çetin Elden, "Zaten burası bataklık. Çocuklar kendi hallerinde kenarlarda yüzüyor. Herhangi bir tedbir yok. Etraf açık" dedi.

İstanbul'da havaların güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar Sultangazi'deki Alibeyköy Barajı'ndaydı. Bazı vatandaşların İstanbul Valiliği ile İSKİ'nin uyarılarına ve baraj çevresinde 'Can güvenliği açısından göle girmek tehlikelidir' tabelasına aldırış etmeden yüzdüğü görüldü. Pikniğe gelenler baraj çevresine çekilen tel örgülerin yetersiz olduğunu ve tel örgünün açık olan kısımlarından çocukların baraja girdiklerini belirtiyor. Baraj gölünde güvenlik önlemleri ve güvenlik görevlilerinin sayısının artırılmasını istiyor.

"BARAJ YERİ BATAKLIK BURAYA GİRİLMEMESİ LAZIM"

"KORKTUK AMA DENEMEK İSTEDİK"

İSKİ GİRİLMEMESİ İÇİN UYARIDA BULUNMUŞTU