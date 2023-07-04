Alibeyköy Barajı'nda Can Güvenliği İhlali

İstanbul'da havaların güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar Sultangazi'deki Alibeyköy Barajı'ndaydı. Bazı vatandaşların İstanbul Valiliği ile İSKİ'nin uyarılarına ve baraj çevresinde 'Can güvenliği açısından göle girmek tehlikelidir' tabelasına aldırış etmeden yüzdüğü görüldü. Pikniğe gelenler baraj çevresine çekilen tel örgülerin yetersiz olduğunu ve tel örgünün açık olan kısımlarından çocukların baraja girdiklerini belirtiyor. Baraj gölünde güvenlik önlemleri ve güvenlik görevlilerinin sayısının artırılmasını istiyor.

"BARAJ YERİ BATAKLIK BURAYA GİRİLMEMESİ LAZIM"

"KORKTUK AMA DENEMEK İSTEDİK"

İSKİ GİRİLMEMESİ İÇİN UYARIDA BULUNMUŞTU

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) geçen haftalarda yaptığı açıklamada baraj ile göllere serinleme ve yüzme amaçlı olarak kesinlikle girilmemesi uyarısında bulunmuştu. İSKİ'den yapılan açıklamada, "Yaz aylarının başlaması ve havaların ısınmasıyla birlikte İstanbul'a su sağlayan barajların çevresinde piknik yapıldığı ve barajların yüzme amacıyla kullanıldığı gözlemlenmektedir. Oysaki tatlı su kaynakları, gerek denizlere göre kaldırma kuvvetlerinin düşük oluşu gerekse de tabanlarının balçık olması sebebiyle yüzmek için elverişli değildir. İdaremiz başta baraj etrafındaki tabelalar olmak üzere çeşitli mecralarda uyarı ve bilgilendirme faaliyetlerini titizlikle yürütmektedir. Bununla birlikte İstanbul'un içme suyu kaynakları olan göllerin çevresi 681 kilometre uzunluğundadır. Bu alanların tamamının izlenmesi ya da etrafının çevrilmesi mümkün değildir. Tüm bu hususlar dikkate alındığında baraj ve göllere kesinlikle girilmemeli ve yüzme amacıyla kullanılmamalıdır. Hayati öneme sahip bu konu hakkında ebeveynlerin de bilinçli davranmaları gerekmektedir. Üzücü hadiselerin yaşanmaması temennisi ile kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi.