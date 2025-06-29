Aliağa Yangınında Dezenformasyon: İtfaiye Personeli Yanlış İfade Edildi

Aliağa Yangınında Dezenformasyon: İtfaiye Personeli Yanlış İfade Edildi
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İzmir’in Aliağa ilçesindeki orman yangınıyla ilgili sosyal medyada yayılan görüntüdeki kişinin itfaiye personeli olduğu ortaya çıktı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yangının söndürülmesi için 'karşı ateş' taktiği uygulandığını açıkladı.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde 25 Haziran'da çıkan orman yangınıyla ilgili bazı sosyal medya hesaplarında yayılan ve 'yangını başlatan kişi' olarak servis edilen görüntülerdeki kişinin, 'karşı ateş' taktiğiyle söndürme çalışması yapan bir itfaiye personeline ait olduğunu tespit eden Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyadan konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada 'yangını başlatan kişi' olarak servis edilen bir görüntüyü tespit etti. Tespit edilen görüntüde ateş yakarak otları tutuşturan bir kişi görülürken, DMM bu görüntüdeki kişinin 'karşı ateş' taktiğiyle yangınla mücadele çalışmasında bulunan bir personel olduğunu açıkladı.

'KARŞI ATEŞ YÖNTEMİ İLE BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLMÜŞTÜR'

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda dolaşıma giren, İzmir-Aliağa-Bozköy'deki yangın kontrol çalışmalarına ait bir görüntünün, bir kişinin ormanı kasten yaktığı iddiasıyla servis edildiği tespit edilmiştir. 22-25 Haziran 2025 tarihinde İzmir-Aliağa-Bozköy'de çıkan orman yangınının yayılmasını önlemek amacıyla yetkililer tarafından bilinçli olarak uygulanan "karşı ateş" yöntemi ile bir çalışma yürütülmüştür. Yangın söndürme ekipleri, alevlerin daha geniş alanlara sıçramasını engellemek için stratejik olarak belirli bölgelerde kontrollü yakma işlemleri gerçekleştirmiş; bu yöntemle yangının ilerlemesinin durdurulması ve kontrol altına alınması hedeflenmiştir. Orman yangınları gibi hassas konularda vatandaşlarımızı resmi ve güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmeye çağırıyoruz. Hassas dönemlerde, teyit edilmemiş bilgilerin kamuoyunda yanlış algılamalara yol açabileceğine dikkat çekiyoruz. Bu vesile ile orman yangınları ile mücadele eden tüm kamu görevlilerimize ve gönüllülere minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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