Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi, motosikletiyle geçirdiği kazada öldü Güncel Haberler Aliağa Ticaret Odasında Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Kemal Aygün, İzmir'de motosikletiyle geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Aliağa Ticaret Odasında Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Kemal Aygün, İzmir'de motosikletiyle geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, İzmir'in Aliağa ilçesinden Foça ilçesi yönüne giden 59 yaşındaki Yahya Kemal Aygün'ün yönetimindeki motosiklet, Kuzey Ege Otoyolu Yeni Foça Bağlantı Yolu'nda bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan Aygün, kaldırıldığı Menemen Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Tıp doktoru ve Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu'nda sayman üye olarak görev yapan Yahya Kemal Aygün'ün motor sporlarıyla da ilgilendiği ve Türkiye şampiyonlarında dereceleri bulunduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Kemal Aygün Türkiye Aliağa İzmir Güncel Haberler

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