Aliağa'daki Orman Yangını 11 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı
İzmir'in Aliağa ilçesinde dün akşam çıkan orman yangını, 11 saatlik bir mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
11 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA
İzmir'in Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde, dün saat 19.00 sıralarında çıkan orman yangını yaklaşık 11 saat sonra kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü, yangının kontrol altına alındığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel