Aliağa'daki atık yağ operasyonunda 2 gözaltı

İzmir'in Aliağa ilçesinde atık yağları akaryakıt olarak piyasaya sürmeye çalıştığı öne sürülen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aliağa ilçesinde V.H. ve B.Y'nin geri dönüşüm madeni yağları bir kamyonla toplayıp piyasaya sürecekleri bilgisine ulaştı.

Şüphelileri takip eden ekipler, kullandıkları kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada 3 akaryakıt tankı içerisinde toplam 2500 litre akaryakıt üretiminde kullanıldığı değerlendirilen atık yağ ele geçirildi.

Gözaltına alınan V.H. ve B.Y'ye işlem yapıldı.