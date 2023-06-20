Aliağa'da yasa dışı avlanan 900 kilogram deniz patlıcanı denize bırakıldı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir iş yerinde ele geçirilen 900 kilogram deniz patlıcanı, denize bırakıldı. Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne Samur Mahallesi Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde yasa dışı avlanan deniz patlıcanı olduğu ihbarında bulundu.