Aliağa'da Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Kalabak ve Çoraklar mahalleleri arasındaki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, yangının Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ne yakın bir bölgede çıktığı öğrenildi.