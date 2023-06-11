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Aliağa'da yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Aliağa'da yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Güncel Haberler

İzmir'in Aliağa ilçesinde yağ fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde yağ fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir yağ fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İlçenin bir çok yerinden siyah dumanı görülen yangına, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel

İtfaiye Aliağa İzmir Güncel Haberler

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