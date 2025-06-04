Aliağa'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Şüpheli Tutuklandı
İzmir'in Aliağa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı ve hepsi tutuklandı. Operasyon, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirildi.
İZMİR'in Aliağa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı.
Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel