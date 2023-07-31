Aliağa'da Kamyon Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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İzmir'in Aliağa ilçesinde sebze yüklü kamyon, önünde seyreden tıra çarptı. Kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybederken, tır sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İzmir'in Aliağa ilçesinde tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti, diğer sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Zencir'in (22) kullandığı 35 DAA 57 plakalı sebze yüklü kamyon, Aliağa ilçesi yakınlarında, önünde seyreden H.A.Ç. (61) idaresindeki 35 HB 7825 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kabinde sıkışan Zencir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan tır sürücüsü ise ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel