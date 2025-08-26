Aliağa'da Kadın Cinayetinin Şüphelisi Yakalandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde uygulama yapan jandarma ekipleri, Muğla'nın Milas ilçesinde birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü gerekçesiyle aranan şüpheliyi yakaladı.

İlçe jandarma ekipleri, Çaltılıdere Mahallesi'nde asayiş uygulama yaptı.

Ekipler, durdurduğu ESHOT otobüsünde bir kişinin hareketlerinden şüphelendi.

Şüpheli B.K'yi Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulamasında Muğla'nın Milas ilçesinde birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü gerekçesiyle arandığını belirleyerek gözaltına aldı.

B.K. jandarmadaki ifadesinde, Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden ve 2 yıldır birlikte yaşadığı K.S'yi 22 Ağustos'ta kendisine ait av tüfeğiyle öldürdüğünü itiraf etti.

Şüpheli, jandarmadaki işleminin ardından Milas İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.