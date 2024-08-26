Aliağa'da Hurda Depolama Alanında Yangın Çıktı
İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan bir hurda depolama alanında çıkan yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve diğer kurumların ekipleri müdahale ediyor. Yangının çevredeki ormanlık alana sıçrama riski bulunmuyor.
İzmir'in Aliağa ilçesinde hurda depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.
İlçedeki bir hurda depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile diğer kurumların araç ve personeli yangına müdahale etti.
Yangının çevredeki ormanlık alana sıçrama riskinin bulunmadığı bildirildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.