Aliağa'da Gemide 54 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
İzmir'in Aliağa ilçesinde yapılan operasyonda Malta bayraklı bir gemide 54 ton 249 kilogram kaçak akaryakıt bulundu. Gümrük Muhafaza ekipleri, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla akaryakıta el koydu.
İzmir'in Aliağa ilçesinde bir gemide 54 ton 249 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gemlik Limanı'ndan Nemrut Limanlar bölgesine gelen Malta bayraklı "CMA CGM TARRAGONA" isimli gemide, risk analizi sonucu inceleme yaptı.
Yapılan ölçümde gemide, beyan dışı 54 ton 249 kilogram fuel-oil cinsi akaryakıt tespit edildi.
Ekipler, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine akaryakıta el koydu.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel