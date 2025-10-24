Aliağa'da Geleneksel Mutfak Gastronomi Merkezi İnşa Edilecek

İzmir'in Aliağa ilçesinde yörenin lezzetlerini tanıtmak amacıyla "Geleneksel Mutfak Gastronomi Merkezi" inşa edilecek.

Aliağa Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Kazım Dirik Mahallesi'nde daha önce kazı evi olarak kullanılan binanın yıkımına başlandığı ve tesisin işletme ihalesinin 25 yıllığına Aliağa Sanatevi A.Ş'ye verildiği belirtildi.

Yıkım ve yeniden inşa sürecinin, kültür varlıkları mevzuatına uygun şekilde gerçekleştirileceği ifade edildi.

Merkezin yörenin mutfağına odaklanan sosyal ve kültürel hizmetler sunacağı kaydedildi.