Aliağa'da atık geri kazanım tesisinde yangın çıktı Güncel Haberler İzmir'in Aliağa ilçesinde atık geri kazanım tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İzmir'in Aliağa ilçesinde atık geri kazanım tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Aliağa Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan 1247 Sokak'taki özel bir atık geri kazanım tesisinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için müdahaleye başladı. Kaynak: AA / Güncel İtfaiye Aliağa İzmir Güncel Haberler

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