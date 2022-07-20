Aliağa'da Asbestli Gemi Protestosu: 'Geleceğimiz Karartılmak İsteniyor, Ülkemiz Dünya Gemilerinin Çöplüğü Değildir'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, bünyesinde 900 tondan fazla asbest barındırdığı iddia edilen Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo savaş gemisinin Aliağa'da sökümüne izin vermesi, ilçede protesto edildi. Çevreciler ve yurttaşlar, "Zehirlenmek istemiyoruz. Çocuklarımıza kıyılıyor. Geleceğimiz karartılmak isteniyor. Ülkemiz, dünya gemilerinin çöplüğü değildir" açıklamasını yaptı.

Aliağa Çevre Platformu'nun çağrısıyla Demokrasi Meydanı'nda toplanan sivil toplum örgütleri temsilcileri, çevreciler ve yurttaşlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na tepki gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu'nun da katıldığı protestoda "Aliağa dünyanın çöplüğü değildir", "Burada insan yaşıyor", "Ölüm gemisini durduralım" yazılı pankart ve dövizler açıldı.

"ZEHİRLENMEK İSTEMİYORUZ"

Aliağa Çevre Platformu üyesi Özgül Çağlar'ın okuduğu basın açıklaması şöyle:

"Bu kent bu hayat bizim. Zehirlenmek istemiyoruz. Çünkü hayatı seviyoruz, çünkü gelecek kuşaklara yaşanabilir bir kent bırakmayı hedefliyoruz. Evet Aliağa'mıza, hatta İzmir', Ege Denizi'ne ve çevredeki tüm tarım havzalarına kıyılıyor. Çocuklarımıza kıyılıyor. Geleceğimiz karartılmak isteniyor. Ülkemiz, dünya gemilerinin çöplüğü değildir. Brezilya donanmasının sattığı, orijinal ismi FOCH adlı Fransa'da tam altmış iki sene önce inşa edilmiş askeri geminin Aliağa'daki SÖK Denizcilik ve Tic. Ltd. Şti. adlı gemi söküm tersanesi tarafından satın alındığını öğrendik. Gemide; asbestin yanı sıra tonlarca özellikle kurşun başta olmak üzere ağır metaller, ağır yağlar, zehirli gazlar, hidrokarbonlar, radyoaktif maddeler, vektörler, balast suyu gibi insan sağlığı ve çevreyi olumsuz yönde etkileyecek madde olduğu biliniyor. Bizler bunu bu geminin ikizi olan ve 2007 yılında güvenli bir şekilde İngiltere Hartlepool Tersanesi'nde sökülen Clemenceau'ya ait Greenpeace'in bağımsız bir raportörden aldığı ve gemide yaklaşık 1000 tona yakın asbestli ve sair pek çok tehlikeli madde olduğunu belirten raporundan biliyoruz. Sao Paolo gemisi son dönemde kısmen bazı toksik maddelerden arındırılmış olduğunu farz etsek bile, kalan toksik maddelerin bakiyesi Aliağa'da her gün tüm canlıları hastalık ve ölüme götüren koşulları daha da ağırlaştıracaktır.

"SÖKÜM TESİSLERİ KAPALI KUTU OLMAKTAN ÇIKARILSIN"

Bu tehlikeli maddelerin, gemi söküm tesislerine güvenli bir şekilde sökülüp bertaraf edileceğine, çıkan hurda metallerin ergitilme sürecinde yaşam ve tarım havzalarına zehir saçmayacağına dair inancımız yok. Ölüm gemisinin Aliağa'ya gelmesi; tehlikeli atıklardan ilk olarak doğrudan etkilenecek olan gemi söküm emekçilerinin, Aliağa, İzmir ve hurda metal fabrikalarının olduğu havzalarda yaşayan tüm yurttaşların, tüm canlıların sağlıklı çevrede insanca yaşam haklarının ihlali anlamına gelmektedir. Her gemi, üretildiği ülkede, kullanan ve kar eden şirket ve devlet tarafından sökülmelidir. Mesul Bakanlıklar, kamu faydası için tüm tehlikeli malzemelere dair şüpheleri ortadan kaldıracak delilleri talep etmeli ve kamuoyu ile paylaşmalıdırlar. Bu geminin tehlikeli madde envanteri, uluslararası bağımsız gözlemcilerce incelenerek sonuçları kamuoyu ile paylaşılsın. Geminin söküm planı kamuoyu ile paylaşılsın. Adı geçen ölüm gemisi, Türk karasularına yolculuğuna başlandığı durumda bile, geri gönderilsin. Her sene yüzden fazla, tonlarca tehlikeli malzeme içeren gemilerin söküldüğü gemi söküm tesisleri, kapalı kutu olmaktan çıkarılsın, sivil örgütlerin de katılımıyla denetlensin."

ANKA / Güncel