Aliağa'da AK Partili kadınlardan lokma hayrı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aliağa'da AK Partili kadınlardan lokma hayrı

AA - Zeynep Çelikkol - Güncel
 - Güncelleme:
Aliağa'da AK Partili kadınlardan lokma hayrı

AK Parti Aliağa Kadın Kollarınca Berat kandili kapsamında lokma hayrı yapıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - AK Parti Aliağa Kadın Kollarınca Berat kandili kapsamında lokma hayrı yapıldı.

Demokrasi Meydanı'ndaki hayır etkinliğinde konuşan İlçe Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım, Berat kandilinin ramazan ayının müjdecisi olduğunu söyledi.

Yıldırım, bu anlamlı günde partililerle bir araya gelerek Aliağa'lılarla kucaklaşmak istediklerini belirterek, "Berat Gecesi, rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, hayrın, bereketin ve tüm güzelliklerin ön plana çıktığı çok özel bir zaman dilimidir. Bu gece rahmet, rızık ve şifa kapıları açılıyor. Biz de birlik beraberlik içinde bu gecenin manevi ikliminden yararlanmak istedik." diye konuştu.

Kandilin dünyada barış ve huzura vesile olmasını temenni eden Yıldırım, düzenlenen lokma hayrına gösterilen ilgiye de teşekkür etti.

AA / Zeynep Çelikkol - Güncel

Demokrasi, Hisarcık, Aliağa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title