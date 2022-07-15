Aliağa Çaltılıdere'de yangın Aliağa Çaltılıdere'de yangın İzmir Aliağa Çaltılıdere Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı. Aliağa Çaltılıdere'de yangın İZMİR - İzmir Aliağa Çaltılıdere Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı. İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, hemen olay yerine intikal ederek yangın söndürme çalışması başlattı. Alana 2 uçak, 2 helikopter ve 10 arazöz sevk edildi. İhlas Haber Ajansı / Güncel Aliağa İzmir Güncel Haberler

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