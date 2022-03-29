Aliağa Belediyesi'nden okullara 5 Bin 260 kitap

Her yıl yurt genelinde 28 Mart – 3 Nisan tarihlerinde kutlanan ' Kütüphane Haftası'nın bu yıl 58.Yılı kutlanıyor. Kütüphane Haftası dolayısıyla kentte farklı etkinlikler gerçekleştirilirken Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın eğitime destek çalışmaları kapsamında çocuklarda okuma alışkanlığının kazandırılması ve kütüphane farkındalığının oluşturulması amacıyla ilk, orta ve liselere farklı yaş gruplarına hitap eden kitap setleri dağıtıldı.

Aliağa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Milletin Ekibi kentteki tüm okulları ziyaret etti. Milletin Ekibi, öğrencilerin daha fazla kitapla buluşmasının hedeflendiği çalışmada okul kütüphanelerine Türk Klasiklerinden çocuk kitaplarına kadar 7 setten oluşan toplam 5 Bin 260 kitap armağan etti.

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