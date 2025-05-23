Ali Yerlikaya, Türk Devletler Teşkilatı Toplantısına Katıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Devletler Teşkilatı İçişleri Bakanları 2'nci toplantısına katıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
(ANKARA) – İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan Türk Devletler Teşkilatı İçişleri Bakanları 2'nci toplantısına katıldı.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakü'de gerçekleşen Türk Devletler Teşkilatı İçişleri Bakanları 2'nci toplantısına katıldığını paylaştı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de toplantı öncesi katılımcı İçişleri Bakanlarını kabul etti.
Kaynak: ANKA / Güncel