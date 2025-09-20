Ali Yerlikaya: Şehit Ailesini 846 Bin TL Dolandıran 11 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit ailesini telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan ve 846 bin TL dolandıran 11 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Edirne'de şehit ailesinin telefonda kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerce dolandırıldığı ihbarı üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda İstanbul ve Antalya'da E.G., İ.K., M.H., B.Ö., K.S.E., A.E., A.Y., H.H.A., S.D., Ş.G. ve H.A. isimli 11 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, paylaşımında, "Şehit ailelerimiz, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kutsal emanettir. Devletimiz ve milletimiz, her zaman elleri öpülesi şehit annelerimizin, şehit babalarımızın ve tüm yakınlarının yanındadır. Edirne Valimizi, Emniyet Müdürümüzü, İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.