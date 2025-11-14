Haberler

Ali Yerlikaya: Kazada Şehit Olan Pilotumuza Allah'tan Rahmet; Ailesine ve Orman Teşkilatımıza ve Aziz Milletimize Başsağlığı Diliyorum

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın Hırvatistan’da düşmesi milletçe yüreğimizi yaktı. Kazada şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet; ailesine ve Orman Teşkilatımıza ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" açıklaması yaptı.

Hırvatistan'da düşen Orman Genel Müdürlüğüne ait uçakta bir pilot şehit oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından şu cümlelerle taziye mesajı paylaştı:

"Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın Hırvatistan'da düşmesi milletçe yüreğimizi yaktı. Kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet; ailesine ve Orman Teşkilatımıza ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun"

Kaynak: ANKA / Güncel
