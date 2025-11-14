Ali Yerlikaya: Kazada Şehit Olan Pilotumuza Allah'tan Rahmet; Ailesine ve Orman Teşkilatımıza ve Aziz Milletimize Başsağlığı Diliyorum

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın Hırvatistan'da düşmesi milletçe yüreğimizi yaktı. Kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet; ailesine ve Orman Teşkilatımıza ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" açıklaması yaptı.

Hırvatistan'da düşen Orman Genel Müdürlüğüne ait uçakta bir pilot şehit oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından şu cümlelerle taziye mesajı paylaştı:

