Ali Yerlikaya: Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat Şehit Oldu

Ali Yerlikaya: Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat Şehit Oldu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın, Ankara'da aranan şahsın yakalanması esnasında eğimli arazide düşerek ağır şekilde yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın, Ankara'da aranan şahsın yakalanması esnasında eğimli arazide düşerek ağır şekilde yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat, aranan şahsın yakalanması esnasında eğimli arazide düşerek ağır şekilde yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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