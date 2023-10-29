Ali Yerlikaya: "En Büyük Eserini Gençlere Emanet Eden ve 'Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacaktır' Diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü,...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Çanakkale'de 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' diyen kararlılıktır Cumhuriyet, İstanbul'un işgalinde boğazı yaran düşman gemilerine bakıp, 'Geldikleri gibi giderler' diyen iradededir. Büyük Taarruz'da, 'Vakit tamam inşallah zafer bizimdir' diyen inançtır Cumhuriyet, en büyük eserini gençlere emanet eden ve 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz vatanımız için fedai can eyleyen şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Bir asırdır değişmeyen heyecanımız ve inancımızla Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Çanakkale'de 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' diyen kararlılıktır Cumhuriyet, İstanbul'un işgalinde boğazı yaran düşman gemilerine bakıp, 'Geldikleri gibi giderler' diyen iradededir. Büyük Taarruz'da, 'Vakit tamam inşallah zafer bizimdir' diyen inançtır Cumhuriyet, en büyük eserini gençlere emanet eden ve ' Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz vatanımız için fedai can eyleyen şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Bir asırdır değişmeyen heyecanımız ve inancımızla Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X (Twitter) hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayınladı. Yerlikaya'nın videolu mesajı şöyle:

"ÇANAKKALE'DE 'BEN SİZE TAARRUZU DEĞİL, ÖLMEYİ EMREDİYORUM' DİYEN KARARLILIKTIR CUMHURİYET"

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ulaşmanın büyük mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bağımsızlığımızın nişanesi cumhuriyetimiz Türkiye yüzyılının ilhamı, büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin miladıdır.

Çanakkale'de 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' diyen kararlılıktır cumhuriyet, İstanbul'un işgalinde boğazı yaran düşman gemilerine bakıp, 'Geldikleri gibi giderler' diyen iradededir. Büyük Taarruz'da, 'Vakit tamam inşallah zafer bizimdir' diyen inançtır cumhuriyet, en büyük eserini gençlere emanet eden ve 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz vatanımız için fedai can eyleyen şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Bir asırdır değişmeyen heyecanımız ve inancımızla Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."