Ali Yerlikaya'dan Trafik Kazalarına Dikkat Çekici Açıklama

Ali Yerlikaya'dan Trafik Kazalarına Dikkat Çekici Açıklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazalarındaki can kayıplarına dikkat çekerek, her kaybın bir aile için büyük bir acı olduğunu vurguladı ve kabul edilebilir tek sayının sıfır olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazalarındaki can kayıplarına dikkati çekerek, "Yollar bizi sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Sizce kabul edilebilir sayı kaç olmalı?" sorusunu sorarak, geçen yıl ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 6 bin 351 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Bu sayının, sıradan bir istatistik olmadığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Her biri, bir can. Bir yuva, yarım kalan bir bayram. Sessiz kalan bir ev, öksüz kalan bir çocuk. Her bir kayıp, bir ailenin ocağının sönmesi, birçok hayata dokunan acı demek. Telafisi imkansız, yeri doldurulamayacak bir veda demek. Kabul edilebilir tek bir sayı var. O da sıfır. Yollar bizi sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı

Vatandaşlara sürpriz oldu! Erdoğan bayram namazını bakın nerede kıldı
40 uçağını kaybeden Putin'den misilleme! Başkenti İHA'larla vurdu

Putin'den misilleme! Ülkenin başkentini İHA'larla kana buladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası

Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
Trump'tan Elon Musk'a sözleşme tehdidi

Trump dünyanın gözü önünde Musk'ı açık açık tehdit etti
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.