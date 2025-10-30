Haberler

Ali Yerlikaya'dan Motosiklet Sürücülerine Sert Uyarı: Akrobatik Hareketlere Cezalar Artıyor

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da tehlikeli motosiklet sürücüsüne para cezası kesildiğini ve yeni trafik yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte akrobatik hareket yapan sürücülerin 60 gün araç kullanamayacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandığını belirterek, "Yeni trafik kanunu teklifi, Gazi Meclisimizin takdiriyle yürürlüğe girdiğinde, bu sürücü 60 gün boyunca bizlerle aynı yolda araç kullanamayacak." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'nın Alanya ilçesinde trafikte motosikletin ön tekerini kaldırarak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün görüntülerine yer verdi.

Motosiklet sürücüsü Ö.E'nin yakalandığı ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nca sürücüye idari para cezası uygulandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Yeni trafik kanunu teklifi Gazi Meclisimizin takdiriyle yürürlüğe girdiğinde, bu sürücü 60 gün boyunca bizlerle aynı yolda araç kullanamayacak. İlk kez yeni trafik kanunu teklifine giren maddeye göre akrobatik hareketler yapan sürücüye 46 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız, geriye doğru 5 yıl içinde ikinci defa geri alınanların sürücü belgelerini iptal edeceğiz. Araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Trafikte akrobatik hareketler yaparak hem kendi canını hem de vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
title
