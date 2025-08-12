Ali Yerlikaya'dan Çanakkale Orman Yangınlarıyla İlgili Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınlarında mahsur kalan 348 kişinin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldığını bildirdi. Yangın bölgesinde etkili kurtarma çalışmaları yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınlarında mahsur kalan 348 kişinin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çınarlı Köyü mevkisindeki orman yangınlarında mahsur kalanların olduğu bilgisi üzerine bölgede 1 Sahil Güvenlik gemisi, 5 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timinin görevlendirildiğini belirtti.

Bölgede mahsur kalan 348 vatandaşın 187'sinin denizden, 161'inin ise Sahil Güvenliğin kara araçlarıyla emniyetli bölgelere tahliye edildiğini bildiren Yerlikaya, "Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Rabb'im her türlü afetten ülkemizi, milletimizi ve tüm canlıları korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
