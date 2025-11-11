Ali Yerlikaya: Askeri Kargo Uçağımızın Enkazına Saat 17.00 Civarında Ulaşmış ve Arama Kurtarma Çalışmalarına Devam Etmektedir

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile düzenli olarak görüşmeye devam ediyorum. Sayın Bakan C130 askeri kargo uçağımızın enkazına saat 17.00 civarında ulaşmış ve arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, Milletimize, ailelerine başsağlığı dilerim. Makamları ali olsun" dedi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve 20 personelin bulunduğu bir C130 kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saat 17.00'de uçağın enkazına ulaşıldığını bildirdi. Yerlikaya'nın açıklamasında şu cümleler yer aldı:

"Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile düzenli olarak görüşmeye devam ediyorum. Sayın Bakan C130 askeri kargo uçağımızın enkazına saat 17.00 civarında ulaşmış ve arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, Milletimize, ailelerine başsağlığı dilerim. Makamları ali olsun."