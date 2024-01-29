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Santa Maria Kilisesi'nde saldırı düzenleyen katil zanlıları yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayini sırasında saldırı düzenleyen 2 katil zanlısının yakalandığını duyurdu. Yerlikaya'nın bu gece X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır. Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

İçişleri Bakanı Sarıyer Güncel Haberler

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