Suriyeli Sığınmacılarda Gönüllü Dönüş Hız Kazandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "8 Aralık’ta, Esed zulmünün sona ermesinin üzerinden 1 yıl geçecek. Suriyeli kardeşlerimizin artık vatan hasreti son buluyor. 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye’de yaşanan gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı. Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeliler, hüzün ve sevinci bir arada yaşıyor. 8 Aralık'tan itibaren 550 bin Suriyeli kardeşimiz ülkesine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yaptı" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beşar Esad iktidarının sona erdiği 8 Aralık 2024 tarihinden beri Suriye'ye dönüş yapan sığınmacılarla ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Zulmün, açlığın ve savaşın kıyısında olanlara, gönül coğrafyamıza asla sırtımızı dönmedik! Çığlıkları asla duymamazlıktan gelmedik! Hakk'ın, haklının ve mazlumun yanında olduk. 8 Aralık'ta, Esed zulmünün sona ermesinin üzerinden 1 yıl geçecek. Suriyeli kardeşlerimizin artık vatan hasreti son buluyor. 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı. Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeliler, hüzün ve sevinci bir arada yaşıyor.

"Düzenli dönüş yapan Suriyeli sayısı 1 milyon 290 bin oldu"

8 Aralıktan itibaren 550 bin Suriyeli kardeşimiz ülkesine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana vatanlarına gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli dönüş yapan Suriyeli sayısı 1 milyon 290 bin oldu. Ülkemiz, göç yönetiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır. Tüm illerimizde Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
