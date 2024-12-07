Ali Yalçın: Filistin'de Soykırım Yaşanıyor

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Filistin'de savunmasız kadınlar, yaşlılar ve çocukların katledildiğini belirterek, "Bu çağda çok büyük bir soykırım yaşanıyor orada." dedi.

Genç Memur-Sen İzmir İl Başkanlığı tarafından Bilal Saygılı Cami Konferans Salonu'nda düzenlenen "Bir Bilenle Bilge Nesil" kitap okuma yarışması ödül törenine katılan Yalçın, projenin 7 yıldır sürdüğünü ve binlerce öğrencinin 2 milyona yakın kitapla buluştuğunu söyledi.

Yalçın, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek, bu yarışmada kaybedenin olmadığını, ödül alamayanların da okuma alışkanlığı kazandığını kaydetti.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Yalçın, şöyle konuştu:

"Filistin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bini geçti. Savunmasız kadınlar, yaşlılar ve çocuklar katlediliyor. Bu çağda çok büyük bir soykırım yaşanıyor orada. Egemen devletler alkış tutmaktan ve küstahça açıklamalar yapmaktan çekinmiyorlar. Birleşmiş Milletler güvenliği, huzuru sağlaması gerekirken sadece istatistikleri açıklıyor. 'Bu kadar insan öldü' diye sadece istatistik tutuyor. Uluslararası kuruluşlar müdahale edemiyor. İnsanlar orada bir varlık mücadelesi veriyor ve kendilerini kurtarma mücadelesi verirken bazı insanlar da oradaki insanları ötekileştirerek işlerini daha da zorlaştırıyor. Halbuki oradaki insanların ayakta kalma mücadelesine katkı sunmak lazım. Onların meselesini sahiplenmek lazım."

Genç Memur-Sen İzmir İl Başkanı Enes Sabancı da proje hakkında bilgi verdi.

Programda İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve Memur-Sen İzmir İl Başkanı Gençer Yılmaz da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.