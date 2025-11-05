Ali Yalçın'dan '500 Bin Konut Projesi' Vurgusu

(ANKARA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ziyarette 'Yüzyılın Sosyal Konut Projesi' kapsamında 81 ilimizde 500 bin konut projesinin son derece önemli ve gerekli bir proje olduğunu vurguladık. Memur ve emeklinin belini kiranın büktüğünü aktararak, konut projesinde kamu görevlilerini de sevindirecek bir özel çalışma ve açıklama beklentimizi dile getirdik. Toplu Sözleşme kazanımımız olup, hizmet kolunda uygulaması geciken Koruyucu Giyim Yardımı konusunda yaşanan aksaklıkları ve beklentiyi dile getirdik. Bakan Sayın Kurum'a ilgileri, talimatları ve herkesi heyecanlandıran "500 Bin Konut Projesi" için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.