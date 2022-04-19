Ali Türkkan: 'Bu sene Türkiye'nin en genç ralli şampiyonu olmak istiyorum'

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Türkiye Ralli Şampiyonası'nda bu seneki hedeflerini anlatan başarılı pilot Ali Türkkan, "Bu sene Türkiye'nin en genç ralli kazanan pilotu olmak istiyorum. Başarırsam bu unvanı beni ralliye başlatan Yağız Avcı'dan alacağım. Bu da benim için çok hoş bir durum" dedi.

Türkiye'nin rallideki en yetenekli genç pilotlarından Red Bull sporcusu Ali Türkkan, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'na podyumla başladı. 2021 yılında Avrupa Ralli Kupası şampiyonu olarak Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran Ali Türkkan, bu seneki hedeflerini İHA'ya anlattı. Yetenekli pilot Ali Türkkan, "Bu sene Türkiye'nin en genç ralli kazanan pilotu olmak istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"BODRUM RALLİSİ GÜZEL BİR TEST OLDU"

Sezonun ilk rallisi olan Bodrum Rallisi için nasıl geçtiğini anlatarak sözlerine başlayan Türkkan, "Bodrum Rallisi bizim için epey zorlu başladı. Çünkü hem yeni co-pilotum Burak Erdener ile hem de yeni otomobilimiz ile bir uyum süreci geçireceğimizi biliyorduk. Bu yüzden epey temkinli bir tempoyla, hata yapmadan, öğrenmek üzere başladık yarışa. Sezon öncesi iyi bir hazırlık yaptık aslında ama bizim için sezonun ilk yarışı olan Bodrum Rallisi de bu hazırlık sürecinin bir parçasıydı. Bu yarışa biraz da test gözüyle bakıyorduk. Bizim için Bodrum Rallisi güzel bir test oldu. Çünkü hem çok fazla hasar almadan hem de iyi bir puan alarak yarışı podyumda tamamladık" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN EN GENÇ RALLİ KAZANAN PİLOTU OLMAK İSTİYORUM"

Türkiye Ralli Şampiyonası'nda bu seneki hedeflerinden de bahseden başarılı sporcu, "Bu sene Türkiye'nin en genç ralli kazanan pilotu olmak istiyorum. Başarırsam bu unvanı beni ralliye başlatan Yağız Avcı'dan alacağım. Bu da benim için çok hoş bir durum. Bu sene hedefimiz Türkiye ralli şampiyonu olmak diyebilirim" cümlelerine yer verdi.

"ACELEYE GELMEDEN OLACAK BİR İŞ DEĞİL, ACELEYE GELMESİ LAZIM"

Kendine koyduğun bu hedefin üzerinde baskı oluşturup oluşturmadığıyla ilgili Ali Türkkan, "En genç şampiyon olma fikri şöyle bir baskı oluşturuyor. Benim 'Türkiye'nin en genç ralli şampiyonu' unvanını alabilmek için bu sene ve gelecek sene hakkım var. Türkiye ralli şampiyonu her zaman olabilirim, 30 yaşımda ya da 35 yaşımda. Ancak 'en genç ralli şampiyonu' unvanını alabilmek için belli bir sürede Türkiye ralli şampiyonu olmam lazım. Bu biraz aceleye gelmeden olacak bir iş değil, aceleye gelmesi lazım" şeklinde konuştu.

"REKABET ÇOK YÜKSEK OLACAK"

Bu sezonun geçen sezonlardan farkını da anlatan Türkkan, "Yeni otomobilimiz Ford Fiesta R5 Türkiye'de şu an yarışabilecek en üst düzey otomobil diyebiliriz. Bu sene rallilerde beş tane R5 göreceğiz ve bu beş R5 de kazanmaya aday. Bu bakımdan rekabet de çok yüksek olacak. Bu hem çok keyifli hem de çok stresli bir durum. Bence sezonu güzel ve keyifli yapacak olan da bu rekabet" dedi.

"HİÇ FENA BİR YERDE OLMADIĞIMIZI SÖYLEYEBİLİRİM"

Ali Türkkan, 'Rallide tecrübeli isimlerin olması senin için ayrıca zorlayıcı olacak mı?' sorusunu da şöyle cevaplandırdı:

"Türkiye'nin belki de gelmiş geçmiş en hızlı beş pilotundan biri sayılan Orhan ağabey (Orhan Avcıoğlu) var. Hemen arkasında Cem ağabey (Cem Alakoç) var. Cem ağabey bizim için biraz sürpriz oldu da diyebiliriz. O da Bodrum Rallisi'nde çok hızlı bir tempoda gitti. Onların arkasında ben vardım, benim arkamda ise son 3 yılın Türkiye ralli şampiyonu Burak Çukurova var. İlk yarışımda son 3 yıldır şampiyon olan bir pilotun önünde bitirmek benim için çok gurur verici. Evet, gidecek çok yolumuz var ama arka sıralara baktığımızda başlangıç için hiç de fena bir yerde olmadığımızı söyleyebilirim.

"ŞU AN AVRUPA BİRAZ İKİNCİ PLANDA"

Bu sene Avrupa'da rallilere katılmasının Türkiye Ralli Şampiyonası'na bağlı olduğunu söyleyen genç pilot, "Eğer burada iyi sonuçlara imza atıp, puan bakımından elimizi rahatlatırsak ve inşallah kaza da yaşamazsak Avrupa'da olmak gibi bir hedefimiz var. Öncelikli hedefimiz en genç Türkiye ralli şampiyonu olmak. Bu sebeple şu an Avrupa biraz ikinci planda" açıklamasında bulundu.

"BENİ DESTEKLEYENLERLE BERABER BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Bodrum Rallisi'nde arkasında büyük bir destek olduğunu da aktaran Türkkan, "Sporda başarı desteklerle olur aslında diyebilirim. Hem maddi hem de manevi destekler. Örneğin Red Bull'un desteği ve takımımın desteği bana güç veriyor. Bodrum'da da hem izleyenleri hem ailemi hem de arkadaşlarımı beni desteklerken görmek çok motive etti. Mutluluk da verdi, sonuçta onlar gelip beni desteklediler, yanımda oldular. Beni destekleyenlerle beraber başaracağımıza inanıyorum" diyerek sözlerini noktalandırdı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel