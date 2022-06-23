Ali Öztunç: "Yangının Marmaris Kent Merkezine Ulaşmaması İçin Koridor Oluşturuluyor. Yani Ağaçlar Kesiliyor" - Haberler

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Ali Öztunç: "Yangının Marmaris Kent Merkezine Ulaşmaması İçin Koridor Oluşturuluyor. Yani Ağaçlar Kesiliyor"

ANKA - Güncel
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Yangının Marmaris kent merkezine ulaşmaması için koridor oluşturuluyor. Yani ağaçlar kesiliyor, ormanlık arazi arası alan boşaltılıyor. Maalesef zamanında yapılamayan müdahale yangını daha da büyütüyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Yangının Marmaris kent merkezine ulaşmaması için koridor oluşturuluyor. Yani ağaçlar kesiliyor, ormanlık arazi arası alan boşaltılıyor. Maalesef zamanında yapılamayan müdahale yangını daha da büyütüyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangının üçüncü gününde yangının ilçe merkezine ulaşmaması için ağaçlar kesilerek koridor oluşturulduğunu duyurdu. Öztunç'un, sosyal medya hesabında yaptığı açıklama şöyle:

"Yangının Marmaris kent merkezine ulaşmaması için koridor oluşturuluyor. Yani ağaçlar kesiliyor, ormanlık arazi arası alan boşaltılıyor. Maalesef zamanında yapılamayan müdahale yangını daha da büyütüyor.

Ağaçlar tek tek maalesef indiriliyor. Koridor oluşturularak yangının şehir merkezine ulaşması engellenmek isteniyor. Yangın kontrol altında açıklaması yapan bakanlardan ses seda yok.

Marmaris'in güzelim ağaçları maalesef kesilmek zorunda kaldı. Yangının daha da büyümemesi ve şehre sıçramaması için koridor açma işlemi yapılıyor. Çok üzücü görüntüleri izliyoruz."

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Ali Öztunç Marmaris Muğla Güncel Haberler

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