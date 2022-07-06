Ali Öztunç'tan, Orman Genel Müdürlüğü'ne Tepki: "Ormanları Yok Etmek, Paraya Çevirmek İstiyorlar, Çünkü Ormandan Anladıkları Odun ve Para"

CHP Doğa ve Çevre Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) orman yollarının kenarlarındaki ağaçların kesilmesi talimatına tepki gösterdi. Öztunç, "Dillere destan, komedi. Gerçekten tam anlamıyla karşılığı komedi. Yol kenarında bulunan ağaçları keseceklermiş. Orman Genel Müdürlüğü, yangın riski olan yerlerdeki ağaçları kesecek, ama yangın riski olmayan yerlerdeki ağaçları da kesecek. Çünkü ormanı odun olarak, odun deposu, para olarak görüyorlar" diye değerlendirdi. Öztunç, karara, "Ormanları yok etmek; paraya çevirmek istiyorlar. Bir kez daha söylüyorum, çünkü ormandan anladıkları odun ve para" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, OGM'nin orman yolu kenarlarında sağlı sollu 5 metre derinlikteki bütün ağaçların kesilmesi talimatı verdiğini belirtti, karara tepki gösterdi.

Öztunç, OGM için, "Türkiye'nin en köklü kurumlarından birisi Orman Genel Müdürlüğü ama maalesef en başarısız kurumlarından birisi de Orman Genel Müdürlüğü" dedi.

"TAM ANLAMIYLA KARŞILIĞI KOMEDİ"

Ağaç kesme talimatını Öztunç, "Son uygulamaları ise dillere destan, komedi. Gerçekten tam anlamıyla karşılığı, komedi. Yol kenarında bulunan ağaçları keseceklermiş. Orman Genel Müdürlüğü, yangın riski olan yerlerdeki ağaçları kesecek. Ama yangın riski olmayan yerlerdeki ağaçları da kesecekler. Çünkü ormanı odun olarak, odun deposu, para olarak görüyorlar. Anlayışları bu olduğu için maalesef böyle yanlış uygulamalar yapıyorlar" diye değerlendirdi.

"ORMANDAN ANLADIKLARI ODUN VE PARA"

Öztunç, OGM'nin orman yangınları ile mücadelede farklı uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtirken, şu eleştiriyi yaptı:

"Yapmaları gerekenler daha farklı işler. Mesela ne yapacaklar, samimiyseler bu orman yangınlarla mücadelede, ara ve alt tabakaları temizlemeleri gerekiyor. Tepe yangınlarına neden olan çalı ve otları temizlemeleri gerekiyor. Orman yangınlarının çıkmasının en büyük sebeplerinden birisi ormanlık alanda alt tabakada bulunan çalılar ve otlar. Çalı ve otları temizletmiyorlar, zahmetli ve masraflı diye. Ama diyorlar ki yol kenarındaki ağaçları keselim. Bu şuna benziyor. Hani Milli Eğitim Bakanı, 'okullar olmasa ne güzel yönetirdim bakanlığı' demiş ya, bunlar da ormanlar olmasa ne güzel Orman Genel Müdürlüğü'nü yönetiriz havasındalar. Ormanları yok etmek istiyorlar. Ormanları paraya çevirmek istiyorlar. Bir kez daha söylüyorum, çünkü ormandan anladıkları odun ve para."

ANKA / Güncel